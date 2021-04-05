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Накануне, 4 апреля, состоялась церемония вручения ежегодной премии "Жара". Мероприятие прошло в столичном "Крокус Сити Холле". Как и полагается для любого светского выхода, не удалось обойтись без скандала. В этот раз ссора произошла между Ксенией Собчак, которая исполняла роль ведущей, и Ольгой Бузовой.
В какой-то момент Собчак вместе со своим соведущим Филиппом Киркоровым спустилась в зал. В поле зрения скандально известной блондинки попала исполнительница хита "Мало половин". Подойдя к ней, Ксения решила задать вопрос, касающийся бывшего возлюбленного Бузовой Давида Манукяна.
"Оля, вот с кем тебе больше все-таки нравится обниматься: с Давой (творческий псевдоним Манукяна – прим. ред.) или Филиппом?" – поинтересовалась блогер.
Ольга на несколько секунд замешкалась, а после назвала Собчак крысой. Киркоров и все сидящие в зале гости не смогли сдержать смеха, передает "Вокруг ТВ".
Ксения также уточнила, зачем Филипп Бедросович общается с экс-бойфрендом Бузовой. Певица не смогла удержаться от колкостей в адрес Давида. Знаменитость задалась вопросом – что скажет Манукян, когда увидит, что Киркоров обнимается с ней.
"Скажет: "Ну слава Богу. Она в надежных руках". Он будет рад за друга", – заявил король российской эстрады.
Такой ответ явно не понравился Бузовой. Как сообщает "СтарХит", Ольга расплакалась, оказавшись за кулисами. Звезде надоело, что ей постоянно напоминают о рэпере.
Ранее Юлианна Караулова высказалась о ссоре с Ольгой Бузовой из-за неприятного инцидента в прямом эфире.
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