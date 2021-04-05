Дочь Киркорова устроила истерику из-за ухода Единорога из шоу "Маска"

Дочь Киркорова устроила истерику из-за ухода Единорога из шоу "Маска"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист поделился историей в личном микроблоге

Вчера популярное шоу "Маска" покинула Ирина Дубцова. Певица выступала в костюме Единорога. На рассекречивании личности этого героя настоял один из членов жюри Филипп Киркоров. Позже на своей инстаграм-странице король российской эстрады признался, что его дочь Алла-Виктория крайне негативно отнеслась к данному решению звездного отца.

Киркоров признался – наследница очень эмоционально отреагировала на уход Единорога. Дело в том, что этот персонаж был ее любимым.

"Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски. Сколько слез было пролито", – написал Филипп Бедросович.

Также артист поблагодарил Дубцову за участие в проекте. Он назвал Ирину "самым ярким героем шоу "Маска".

Текст Киркоров сопроводил фотографиями, сделанными во время последнего эфира. На одном из снимков Дубцова позирует в окружении бывшего супруга Примадонны и его дочери. Создается такое впечатление, будто лицо Аллы-Виктории выглядит заплаканным.

В комментариях подписчики артиста отметили, что крайне сложно выгонять кого-либо из шоу.

"Какая прекрасная передача. И как сложно сделать выбор – все номера такие талантливые", – прокомментировала оперная певица Анна Нетребко.

Ранее Киркоров попал в очередной скандал на проекте "Маска". Короля российской эстрады обвинили в том, что он несправедливо решил судьбу Марины Кравец. Напомним, юмористка выступала в костюме Солнца. По мнению многих зрителей, покинуть проект тогда должен был Единорог, но певец оставил этого персонажа по той причине, что он был любимцем его наследницы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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