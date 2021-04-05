Юмористка призналась, что ее решение поддержал супруг

Несколько лет назад Наталья Медведева покинула шоу Comedy Woman. Это решение шокировало поклонников проекта, ведь благодаря ему юмористке удалось завоевать популярность и всенародную любовь. Вокруг ухода артистки распространялись самые разные слухи. И вот расставить все точки над i решила сама Наталья.

Медведева появилась в студии шоу "Звезды сошлись". Актриса откровенно рассказала о том, почему она приняла решение распрощаться с передачей.

По словам Натальи, она ни с кем не обсуждала своего желания уйти из Comedy Woman. Единственным человеком, кто знал о данном намерении, был ее супруг Александр Коптель.

Юмористка отметила, что причина ее решения крайне проста.

"Просто закончилось мое творчество в данном коллективе и проекте", – заявила она.

Также Наталья рассказала о том, что квартиру в Одинцово она приобрела не на те деньги, которые заработала на шоу. Купить недвижимость артистке позволили гонорары, полученные за съемки фильмов.

Стоит отметить – ходили слухи, что Медведева покинула юмористическую передачу из-за конфликта с руководством. Мол, предложенные звездой идеи номеров часто отвергали и даже высмеивали.

Кроме того, некоторые твердили, что артистка отказалась от участия в проекте из-за семьи. В 2018 году у Натальи и Александра родился второй сын. Мол, знаменитость не смогла разрываться между домом и сценой, поэтому отдала предпочтение первому.