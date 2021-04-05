Выпуклый животик спровоцировал очередные разговоры об интересном положении фигуристки

О том, что известная спортсменка ждет ребенка, судачили не раз. На днях пользователи Сети вновь заподозрили фигуристку в интересном положении. Татьяна Навка, впрочем, быстро отреагировала на слухи о своей беременности.

Новые толки появились в Сети после того, как фигуристка опубликовала фото с отдыха. На одном из них у нее заметен выпуклый животик. Это и вызвало разговоры об интересном положении.

Пока одни подписчики размышляли, "она беременна или нет", другие делали выводы: "все еще впереди". Третьи отметили, что у Навки и Пескова "хорошая семья", и выразили сожаление из-за того, что супруги якобы "не хотят больше детей".

Некоторые же сразу начали поздравлять ее с будущим прибавлением в семье, а на вопрос, "скоро будет ляля или показалось", фигуристка ответила коротко и твердо: "показалось".

В действительности "округлость" на животе спортсменки – вовсе не подросший животик, а всего лишь сумочка на поясе. Сама фигуристка на одном из снимков даже показала ее.

Фотосессию в горах поклонники восприняли по-разному. Были и восторги по поводу того, как прекрасно выглядят Татьяна с мужем и дочкой: "Песков молодой и брутальный. А Вы леди, с маленькой принцессой". Нашлись и те, кто упрекнул знаменитых супругов в том, что позволили себе такой отдых, пока у других трудности.

У Навки и Пескова есть общая дочка Надя. Также у каждого из них имеется по одной наследнице от предыдущего брака. Как-то фигуристка призналась, что не против подарить мужу сына.

Ранее дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова растрогали народ до слез. Саша Жулина исполнила песню, автором которой стала ее сводная сестра Лиза.

До этого олимпийская чемпионка показала архивные фото с мужем. Поклонники щедро осыпали пару комплиментами.