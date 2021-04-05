Заворотнюк погрязла в долгах из-за супруга

Заворотнюк погрязла в долгах из-за супруга
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пара не смогла реализовать желаемого плана

Вчерашний выпуск шоу "Новые русские сенсации" был посвящен Анастасии Заворотнюк. В эфире передачи джазовая певица Виктория Пьер-Мари рассказала, что до того, как у актрисы обнаружили онкологию, она столкнулась с финансовыми трудностями.

Дело в том, что Заворотнюк вместе с супругом Петром Чернышевым хотела построить собственный ледовый дворец и открыть бизнес для фигуриста. Анастасия отдала большое количество личных средств, чтобы купить участок в Крыму. Однако вышло так, что супруги попросту не до конца разобрались в вопросе, и их проект прогорел, передает РИА ФАН.

"Петр ввел всю семью Насти в долговую яму. Это была, конечно, роковая ошибка приобретать такую тяжбу", – заявила Пьер-Мари.

По мнению Виктории, проблемы со здоровьем у звезды "Моей прекрасной няни" могли обостриться именно по этой причине. Ведь, как известно, сильные стресс и переживания способы в буквальном смысле свести человека в могилу.

Ранее появилась информация, что родственники Заворотнюк заговорили о ее страшной болезни. Напомним, о том, что знаменитость страдает от рака мозга, стало известно почти два года назад. С тех самых пор актриса перестала появляться на публике и выходить на связь с поклонниками. Родные звезды тоже предпочитают не распространяться о ее состоянии.

Однако накануне семья Анастасии сделала небольшое исключение и сообщила, что врачи смогли подарить ей вторую жизнь. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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