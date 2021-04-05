Интернет-пользователи осудили певицу за чрезмерное желание оголиться на камеру

Настя Каменских часто делится с поклонниками достаточно откровенными фотографиями. В этот раз на личной инстаграм-странице артистка опубликовала свежий снимок в купальнике на веревочках и нарвалась на критику.

На фото Каменских позирует в раздельном купальнике нежно-сиреневого оттенка. Вместо традиционного бикини Настя выбрала комплект с завышенными трусами. Она встала в открытую позу, подняв руки к собранным в пучок волосам.

На заднем плане можно заметить застекленный небольшой балкон, за которым открывается вид на пышную растительность.

"Вид на сад", – написала певица на английском языке.

Однако вместо восторженных комментариев звезда получила в свой адрес большое количество критики.

"Ужасный купальник", "Как-то ее уже много, голосом не может удивить, хоть трусами получается", "А еще выше натянуть трусы не могла?", "Я думал – Волочкова", "Разврат", – отметили пользователи Сети.

Но нашлись и те, кто пришел в восторг от смелого образа артистки. Они обратили внимание на то, что ее тело выглядит подтянутым.

Напомним, в 2019 году Каменских вышла замуж за Алексея Потапенко, более известного под псевдонимом Потап. С 2006 по 2017 годы артисты входили в состав популярного дуэта "Потап и Настя". Сейчас певица строит сольную карьеру.

Ранее Каменских показала домашнее фото, на котором она предстала без штанов.