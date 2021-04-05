Каменских в купальнике на веревочках сравнили с Волочковой

Каменских в купальнике на веревочках сравнили с Волочковой
Настя Каменских. Фото: www.instagram.com/kamenskux/
Интернет-пользователи осудили певицу за чрезмерное желание оголиться на камеру

Настя Каменских часто делится с поклонниками достаточно откровенными фотографиями. В этот раз на личной инстаграм-странице артистка опубликовала свежий снимок в купальнике на веревочках и нарвалась на критику.

На фото Каменских позирует в раздельном купальнике нежно-сиреневого оттенка. Вместо традиционного бикини Настя выбрала комплект с завышенными трусами. Она встала в открытую позу, подняв руки к собранным в пучок волосам.

На заднем плане можно заметить застекленный небольшой балкон, за которым открывается вид на пышную растительность.

"Вид на сад", – написала певица на английском языке.

Однако вместо восторженных комментариев звезда получила в свой адрес большое количество критики.

"Ужасный купальник", "Как-то ее уже много, голосом не может удивить, хоть трусами получается", "А еще выше натянуть трусы не могла?", "Я думал – Волочкова", "Разврат", – отметили пользователи Сети.

Но нашлись и те, кто пришел в восторг от смелого образа артистки. Они обратили внимание на то, что ее тело выглядит подтянутым.

Напомним, в 2019 году Каменских вышла замуж за Алексея Потапенко, более известного под псевдонимом Потап. С 2006 по 2017 годы артисты входили в состав популярного дуэта "Потап и Настя". Сейчас певица строит сольную карьеру.

Ранее Каменских показала домашнее фото, на котором она предстала без штанов.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость193427
Пожаловаться Ответить
тема сисек не раскрыта
1
новости партнеров

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Перед Россией стоит новая угроза - эксперты

В будущем проблемы в сельском хозяйстве могут обернуться голодом по всему миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей