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Настя Каменских часто делится с поклонниками достаточно откровенными фотографиями. В этот раз на личной инстаграм-странице артистка опубликовала свежий снимок в купальнике на веревочках и нарвалась на критику.
На фото Каменских позирует в раздельном купальнике нежно-сиреневого оттенка. Вместо традиционного бикини Настя выбрала комплект с завышенными трусами. Она встала в открытую позу, подняв руки к собранным в пучок волосам.
На заднем плане можно заметить застекленный небольшой балкон, за которым открывается вид на пышную растительность.
"Вид на сад", – написала певица на английском языке.
Однако вместо восторженных комментариев звезда получила в свой адрес большое количество критики.
"Ужасный купальник", "Как-то ее уже много, голосом не может удивить, хоть трусами получается", "А еще выше натянуть трусы не могла?", "Я думал – Волочкова", "Разврат", – отметили пользователи Сети.
Но нашлись и те, кто пришел в восторг от смелого образа артистки. Они обратили внимание на то, что ее тело выглядит подтянутым.
Напомним, в 2019 году Каменских вышла замуж за Алексея Потапенко, более известного под псевдонимом Потап. С 2006 по 2017 годы артисты входили в состав популярного дуэта "Потап и Настя". Сейчас певица строит сольную карьеру.
Ранее Каменских показала домашнее фото, на котором она предстала без штанов.
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