"Стесняюсь смотреть": Охлобыстин захотел закрыть Первый канал

"Стесняюсь смотреть": Охлобыстин захотел закрыть Первый канал
Иван Охлобыстин. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Актера шокирует то, что транслируют на ТВ

Иван Охлобыстин высказался о своем отношении к российскому телевидению. Звезда "Интернов" раскритиковал популярные телеканалы, заявив, что некоторые он бы с удовольствием закрыл.

Больше всего Охлобыстина раздражают Первый канал и "Россия-1".

"Первый канал стесняюсь смотреть, второй – тоже", – признался Иван Иванович.

Артист отметил, что если бы у него была такая возможность, он бы обязательно запретил данные каналы к всеобщему просмотру.

"Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали", – добавил Охлобыстин.

Актер сообщил, что он также не горит желанием смотреть НТВ. Свой вердикт знаменитость вынесла и в отношении СТС. Так, по мнению звезды, этот телеканал показывает только "купленные блоками фильмы".

Единственным каналом, удостоившимся нейтрального мнения артиста, стал ТНТ. Иван Иванович рассказал, что он периодически смотрит картины со своим участием. Делает он это не ради самолюбования, а ради оценки – хорошо ли он сыграл и не допустил ли каких-либо ошибок.

При этом, несмотря на негативное впечатление о некоторых российских каналах, актер отметил – он прекрасно понимает, что они подстраиваются под определенную аудиторию, передает "СтарХит".

Охлобыстин заявил, что на ТВ должна присутствовать цензура. Именно она поможет очистить телевизионное пространство от грязи. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость.
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Он прав на 100% (((((
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