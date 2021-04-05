Переболевший COVID-19 Лещенко перенес четыре сердечных приступа

Артист теперь внимательно следит за своим здоровьем

В конце марта 2020 года Лев Лещенко подхватил коронавирус. Болезнь протекала у певца в тяжелой форме. Артист находился на грани между жизнью и смертью, но, к счастью, ему удалось победить коварный недуг. Казалось бы, все худшее осталось позади. Однако COVID-19 оставил после себя неприятные последствия.

В эфире передачи "Судьба человека" Лещенко рассказал, что после выздоровления он перенес еще четыре сердечных приступа. Выяснилось, что вирус спровоцировал у знаменитости осложнения на главном органе.

"Возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни", – вспомнил Лев Валерьянович.

Каждый раз певцу вызывали скорую помощь. Исполнитель хита "Надежда" приходил в себя только после капельницы.

По словам звезды, работа по реабилитации не прекращается. В противном случае артист может столкнуться с депрессией.

Супруга певца Ирина Павловна отметила, что когда они вернулись домой из больницы, то испытывали невероятную радость. Но когда у Лещенко обострились проблемы с сердцем, то пришлось быстро вернуться с небес на землю.

"Потом пришел "постковидный хвост", который стал нас хорошо трепать. Нам пришлось серьезно взяться за здоровье", – подытожила избранница знаменитости.

Ранее стало известно о том, что Лещенко раскрыл правду о состоянии страдающего от болезни Паркинсона Вячеслава Зайцева.