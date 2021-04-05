Актриса до сих пор жалеет о том, что они с театральным режиссером не урегулировали проблему мирно

Чулпан Хаматова стала новой героиней Ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". В беседе со скандально известной блондинкой артистка откровенно рассказала о ее последнем конфликте с Галиной Волчек.

В тот период, когда Галина Борисовна была еще жива и руководила театром "Современник", Хаматова предложила ей сделать ремонт в учреждении культуры. Волчек приняла идею Чулпан. Тогда актриса договорилась с художником-постановщиком Александром Боровским, чтобы тот помог реализовать проект.

"Он разработал чудесный проект, которым я уже бредила", - вспомнила Хаматова.

Но в какой-то момент выяснилось, что им не хватает денег на покупку деревянных вставок. Тогда Чулпан начала искать спонсора. Спустя некоторое время актрисе и ее команде дали согласие на реализацию задуманного, попросив прислать смету.

Артистка была счастлива, ведь она по-настоящему горела этим проектом. Через некоторое время Хаматовой позвонил один из спонсоров. Он заявил, что Галина Борисовна попросила не давать денег на ремонт в театре.

Чулпан поначалу подумала, что это какая-то ошибка. Она позвонила Волчек с целью уточнить, в чем дело. В ответ актриса получила от театрального режиссера отказ.

Это очень обидело знаменитость, ведь она зря потратила свои время и силы. Хаматова заявила, что в таком случае ее нахождение на данной должности бессмысленно.

"Она сказала: "Да, я поняла. Мне пора пить лекарства". И, собственно, это был наш последний разговор", – добавила кинозвезда.

Чулпан до сих пор жалеет о том, что они с Галиной Борисовной после телефонного звонка больше не общались. Если бы актриса не пошла на поводу у своих эмоций, то их отношения могли бы сложиться по-другому.

Напомним, 26 декабря 2019 года Волчек не стало.

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