Артист раскрыл секрет перемен в его внешности

Накануне в инстаграм-аккаунте Николая Баскова появился свежий снимок. На нем певец примерил стильный спортивный образ. Однако некоторые обратили внимание не на одежду, а на лицо знаменитости.

На фото Басков позирует в трехцветной футболке и ярких шортах. Голову звезда покрыла темной кепкой. Артист одной рукой держит телефон, делая селфи.

"Яркий Я", – подписал кадр Басков.

В глаза сразу же бросается слегка изможденный вид Николая. Создается такое впечатление, будто певец сильно похудел. Если присмотреться, можно увидеть синяки под его глазами. Пользователи Сети забили тревогу, ведь нередко данные признаки указывают на развитие какой-либо болезни.

Кто-то обратил внимание на взгляд исполнителя хита "Шарманка" – мол, его глаза полны нескрываемой печали. Одна из подписчиц как раз поинтересовалась, в чем причина.

"А вы на диете веселая?" – уточнил артист.

Теперь-то все встало на свои места. По всей видимости, Басков начал ограничивать себя в еде и нагружать упражнениями, что и отразилось на его внешнем виде.

Ранее "натуральный блондин" стал гостем шоу "Студия 69". Знаменитость рассказала, что однажды в молодости, когда он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, ему пришлось почти 30 раз петь свою композицию "Шарманка". Об этом звезду просил бывший президент Борис Ельцин.