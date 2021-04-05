Звездный член жюри был уверен, что за образом Зайца прячется Тимур Батрудинов

На шоу "Маска" произошел очередной скандал. Участник не оценил шутку шоумена Александра Реввы, который на передаче выступает в роли жюри.

Ревва был уверен, что за маской Зайца прячется его давний друг и коллега Тимур Батрутдинов. Будучи уверен в своем мнении, судья решил отпустить жесткую шутку о внешности участника.

После того, как Заяц выступил, члены жюри, как обычно, решили с ним пообщаться. Ревва спросил, ходит ли участник в тренажерный зал. На что тот ответил, что в сейчас все "качаются". Тогда член жюри решил пошутить, намекнув, что Тимур Батрутдинов много времени уделяет телу, чего не скажешь о его лице.

Далее Ревва поинтересовался, что думает артист по этому поводу. Реакция оскорбленного Зайца не заставила себя ждать.



"О чем, о том, что вы хам?" – ответил Заяц.

"Маска" славится постоянными скандалами. Недавно популярное шоу покинула певица Ирина Дубцова. Она выступала в костюме Единорога. Позже король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что его дочь Алла-Виктория устроила истерику из-за ухода Единорога из шоу. Поклонники шоу соглашаются, что очень тяжело делать выбор, кого из участников выгонять.

