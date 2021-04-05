"Вы хам": участника "Маски" оскорбила шутка Реввы

"Вы хам": участника "Маски" оскорбила шутка Реввы
Кадр youtube.com
Звездный член жюри был уверен, что за образом Зайца прячется Тимур Батрудинов

На шоу "Маска" произошел очередной скандал. Участник не оценил шутку шоумена Александра Реввы, который на передаче выступает в роли жюри. 

Ревва был уверен, что за маской Зайца прячется его давний друг и коллега Тимур Батрутдинов. Будучи уверен в своем мнении, судья решил отпустить жесткую шутку о внешности участника. 

После того, как Заяц выступил, члены жюри, как обычно, решили с ним пообщаться. Ревва спросил, ходит ли участник в тренажерный зал. На что тот ответил, что в сейчас все "качаются". Тогда член жюри решил пошутить, намекнув, что Тимур Батрутдинов много времени уделяет телу, чего не скажешь о его лице. 

Далее Ревва поинтересовался, что думает артист по этому поводу. Реакция оскорбленного Зайца не заставила себя ждать.

"О чем, о том, что вы хам?" – ответил Заяц.

"Маска" славится постоянными скандалами. Недавно популярное шоу покинула певица Ирина Дубцова. Она выступала в костюме Единорога. Позже король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что его дочь Алла-Виктория устроила истерику из-за ухода Единорога из шоу. Поклонники шоу соглашаются, что очень тяжело делать выбор, кого из участников выгонять. 

Анна АГАБАБОВА

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