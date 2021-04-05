Далеко не все комики ответственно относятся к съемкам

В одно время на больших экранах стали все чаще появляться известные российские юмористы: выпускники КВН и резиденты Comedy Club. Актер Сергей Марочкин решил вспомнить о своем опыте работы с Павлом Волей.

Дело было в 2007 году. Тогда юморист был известен тем, что очень жестко и безжалостно высмеивал звезд отечественной эстрады в эфире телеканала ТНТ. И тут Марочкин узнал, что ему предстоит сняться в драме, а его партнером будет циничный Павел Воля. Актер тут же начал нервничать и даже представить себе не мог, как юморист будет играть в подобном кино.

Однако все сомнения испарились, когда Марочкин лично познакомился с резидентом Comedy Club. Воля очень ответственно отнесся к своей работе, постоянно спрашивал совета, прислушивался к замечаниям режиссера.

Фильм, правда, так и не вышел, потому что проект оказался не совсем удачным. Однако приятные воспоминания о съемках у коллеги Воли все же остались.

"Я уехал оттуда с очень хорошим настроем и совершенно поменяв свое мнение о Воле",

– пишет Марочкин в своем канале "Записки актера" в Яндекс.Дзен.

Однако далеко не о всех юмористах у артиста осталось приятное впечатление. Спустя пару лет в большом кино стали сниматься все больше юмористов: Гарик Харламов, дуэт сестры Зайцевы, Александр Ревва.

Только фильмы с их участием публика, мягко говоря, не воспринимала. Марочкин считает, что все дело в отношении к работе.

"Они работают в кадре совсем по-другому, не как Воля. На многих невозможно смотреть без испанского чувства стыда",

– отметил актер.

Такого же мнения придерживаются и многие именитые артисты, которых оскорбляет появление юмористов без актерского образования на больших экранах. Большая часть комиков только кривляется на камеру, не вживается в роль. Результаты и оценки критиков говорят сами за себя.

Марочкин предположил, что комики идут в кино, чтобы заработать еще больше денег, не понимая, насколько профессия актера сложна.

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