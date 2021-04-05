Журналисты перепутали телеведущего с поэтом

Грузинское телевидение попало в неудобную ситуацию. Непрофессиональная подготовка к эфиру поставила телекомпанию "Пирвели" в весьма неудобное положение. Их телеведущая объявила, что ставший фигурантом крупного скандала в Тбилиси Владимир Познер родился аж в 1905-м году.



Новостной выпуск был посвящен нашумевшей истории с "изгнанием" Познера из Грузии. Некоторым особо агрессивным жителям этой страны не понравилась позиция российского телеведущего по поводу Абхазии и Южной Осетии. В итоге журналиста, решившего отметить в Тбилиси свой день рождения, пинками вытолкали из города и даже закидали яйцами.

История получила широкий резонанс и до сих пор держится в эфире грузинского телевидения. Однако выучить возраст россиянина там так и не смогли. Таким образом, с легкой руки грузинской телеведущей 87-летнего Познера возвели в ранг старцев-долгожителей, объявив о его 116-летии.

Такой промах тут же стал темой бурных обсуждений в интернет-пространстве. Пользователи Сети быстро раскрыли причину такой оплошности. С высокой долей вероятности, грузинское телевидение перепутало Познера с русским и французским поэтом и критиком Владимиром Соломоновичем Познером. Тот как раз родился в 1905-м году, а покинул этот мир 1992-м.

"Какой же это позор", "Даже поисковыми системами пользоваться не умеют", – передает негодование зрителей издание "Взгляд".

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал инцидент с Познером. Продюсер предупредил россиян об опасности пребывания в Грузии.