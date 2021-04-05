Курс рубля
- Как поведет себя рубль на фоне решения ОПЕК+
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
Грузинское телевидение попало в
неудобную ситуацию. Непрофессиональная подготовка к эфиру поставила телекомпанию
"Пирвели" в весьма неудобное положение. Их телеведущая объявила, что ставший
фигурантом крупного скандала в Тбилиси Владимир Познер родился аж в 1905-м
году.
Новостной выпуск был посвящен нашумевшей истории с "изгнанием" Познера из Грузии. Некоторым особо агрессивным жителям этой страны не понравилась позиция российского телеведущего по поводу Абхазии и Южной Осетии. В итоге журналиста, решившего отметить в Тбилиси свой день рождения, пинками вытолкали из города и даже закидали яйцами.
История получила широкий резонанс и до сих пор держится в эфире грузинского телевидения. Однако выучить возраст россиянина там так и не смогли. Таким образом, с легкой руки грузинской телеведущей 87-летнего Познера возвели в ранг старцев-долгожителей, объявив о его 116-летии.
Такой промах тут же стал темой бурных обсуждений в интернет-пространстве. Пользователи Сети быстро раскрыли причину такой оплошности. С высокой долей вероятности, грузинское телевидение перепутало Познера с русским и французским поэтом и критиком Владимиром Соломоновичем Познером. Тот как раз родился в 1905-м году, а покинул этот мир 1992-м.
"Какой же это позор", "Даже поисковыми системами пользоваться не умеют", – передает негодование зрителей издание "Взгляд".
Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал инцидент с Познером. Продюсер предупредил россиян об опасности пребывания в Грузии.
Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии
В будущем проблемы в сельском хозяйстве могут обернуться голодом по всему миру