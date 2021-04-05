Кто является отцом детей артистки - неизвестно

Актриса София Каштанова родила второго ребенка. Этой радостной новостью она поделилась с редакцией PeopleTalk.

Родила Каштанова в Мексике. Эта страна выбрана не просто так: здесь в маленьком городке уже много лет живет мама актрисы – она вышла замуж за местного жителя, да и сама девушка провела в этой стране полжизни. Так что Софья считает Мексику своей второй родиной. И именно в этой жаркой стране 2 года назад на свет появился ее первенец. Отца детей артистка тщательно скрывает.

О своей личной жизни 33-х летняя звезда сериала "Психологини" предпочитает не распространяться. Она крайне редко соглашается на интервью, не снимается в телешоу и практически не посещает светские мероприятия. Обе свои беременности София Каштанова также скрывала от фанатов. Новости о пополнении в семье поклонники узнают постфактум.

Напомним, первенец актрисы появился на свет в акушерском бассейне. Для помощи в таком ответственном деле звезда выбрала немку, переехавшую в страну 20 лет назад. Своего первенца актриса назвала Джорджем.