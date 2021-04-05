Юмористка почти не общается со своими родственниками

Екатерина Варнава сейчас находится чуть ли не на пике своей популярности. Знаменитость снимается в нескольких проектах, развивает свои социальные сети и много работает. Но, кажется, что это серьезно сказалось на ее отношениях с семьей.

Брат юмористки стал гостем нового выпуска шоу "Звезды сошлись". Алексей Варнава решил выложить всю подноготную семейных трудностей, жестко раскритиковав свою сестру перед многомиллионной аудиторией.

Родственник Варнавы посетовал, что почти не общается с сестрой. Все новости о ней он узнает от матери или друзей. По словам мужчины, разлад в семье начался, когда из жизни ушли отец и брат Екатерины и Алексея.

Родитель был основой семьи, который всех объединял. Брат Варнавы скончался, потому что переборщил с похудением.

"Смерть брата связана с женщинами. Принимал таблетки с перебором, я так думаю. Там винить некого. Наверное, на органах важных это отразилось. Я к нему ехал в больницу, и мне сказали, что тромб оторвался",

– рассказал Варнава в эфире НТВ.

После этого отношения Екатерины с родными стало ухудшаться. Например, брат и мама знаменитости негативно относятся к ее изменениям во внешности. Алексей даже заявил, что сделал бы сестре "инъекцию в мозг", чтобы она наконец прекратила себя переделывать.

При этом мужчина не отрицает, что его родственница – достойный человек, хотя и живет в другом мире.

Ранее Варнаву обвинили в "проплаченной" карьере.