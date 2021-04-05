Телеведущая указала собеседнику на явные промахи

Бывший глава генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко попытался устроить очередной скандал на передаче "60 минут". Однако телеведущая Ольга Скабеева сумела быстро поставить украинца на место.



Романенко, вторя киевским властям, начал забивать эфир россказнями о том, что Россия якобы спит и видит, как бы напасть на Незалежную. Некогда высокопоставленный украинец повторил тезисы администрации страны на тему "российской агрессии".

Ольга пыталась вернуть генерала к конструктивному диалогу и поинтересовалась, почему же в таком случае Россия за последние годы так и не осуществила нападение на Украину. Ведь такие россказни в Незалежной ходят уже, как минимум, семь лет.

Впрочем, Игорь повел себя в духе отъявленных пропагандистов. Он не стал реагировать на справедливый вопрос телеведущей, а продолжил вещать о коварных планах нашей страны. Романенко даже перешел на крик, пытаясь доказать, что Москве никогда не удастся "покорить" Киев. По словам генерала, сейчас мы активно стягиваем вооружения к границам с Украиной.

"Вашими устами мы наконец-то осознали, что через две-три недели Россия захватит Киев", – иронично отметила журналистка.

К слову, недавно Скабеева одной фразой успокоила разъяренного украинского эксперта. Ведущей пришлось прикрикнуть на устроившего истерику гости.