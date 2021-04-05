"Как у всех": дочь рассказала о конфликтах с Заворотнюк

"Как у всех": дочь рассказала о конфликтах с Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ссоры случаются в каждой семье и звезды - не исключение

Близкие тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк уже давно держат в секрете любую информацию о ее состоянии. Лишь дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна изредка делится с фанатами небольшими фактами о здоровье матери.

Недавно у себя в сториз "Инстаграм" Анна пообщалась с поклонниками в формате вопрос-ответ. Тогда девушка рассказала, что они с мамой лучшие подруги. И несмотря на какие-то конфликты, они быстро приходят к компромиссу. 

"Мы лучшие подруги. Были, конечно, ссоры, как у всех, но мы быстро находили компромисс и понимание", – написала Заворотнюк-младшая.

Напомним, последние 2 года Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Родные максимально уберегают актрису от любопытных глаз публики.

Однако в честь дня рождения Заворотнюк родные опубликовали свежий пост, в котором обратились ко всем неравнодушным. Родные звезды поблагодарили всех за теплоту, любовь и поддержку.

Также по случаю праздника "Моей прекрасной няни" ее дочь также решила выйти на связь с поклонниками. В сторис Инстаграм девушка трогательно поздравила Анастасию и призвала подписчиков коллективно помолиться и пожелать Заворотнюк здоровья.

Анна АГАБАБОВА

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