Ссоры случаются в каждой семье и звезды - не исключение

Близкие тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк уже давно держат в секрете любую информацию о ее состоянии. Лишь дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна изредка делится с фанатами небольшими фактами о здоровье матери.



Недавно у себя в сториз "Инстаграм" Анна пообщалась с поклонниками в формате вопрос-ответ. Тогда девушка рассказала, что они с мамой лучшие подруги. И несмотря на какие-то конфликты, они быстро приходят к компромиссу.

"Мы лучшие подруги. Были, конечно, ссоры, как у всех, но мы быстро находили компромисс и понимание", – написала Заворотнюк-младшая.

Напомним, последние 2 года Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Родные максимально уберегают актрису от любопытных глаз публики.

Однако в честь дня рождения Заворотнюк родные опубликовали свежий пост, в котором обратились ко всем неравнодушным. Родные звезды поблагодарили всех за теплоту, любовь и поддержку.



Также по случаю праздника "Моей прекрасной няни" ее дочь также решила выйти на связь с поклонниками. В сторис Инстаграм девушка трогательно поздравила Анастасию и призвала подписчиков коллективно помолиться и пожелать Заворотнюк здоровья.