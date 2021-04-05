Платон пригласил на праздник 15 гостей

Совсем скоро сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске исполнится 8 лет. Любящий отец во всю готовится к празднику, да и сам Платон ждет торжества уже месяц. Телеведущий решил поделиться с подписчиками подробностями подготовки.

Шепелев шутит, что его наследник оказался очень общительным мальчиком, поэтому пригласил на день рождения 15 человек. Программу готовили вместе. Дмитрий и Платон решили, что им не очень нравятся шумные детские вечеринки, поэтому выбрали немного другой формат мероприятия.

Телеведущий решил организовать для сына квест с участием актеров, которые будут помогать ребятам. При этом сам Платон попросил, чтобы было "немного страшно", поэтому если на празднике и будет шумно, то только от испуганных криков детей.

Подарки – это отдельная тема для обсуждения. Родитель подарит наследнику новый телефон и теннисную ракетку. Но это еще не все.

"В этом году мы решили помочь нашим гостям и составить вишлист. И это оказалось не тривиальной задачей – выдумать 15 идей для подарка. У вас с этим как, легко? Нам пришлось попотеть",

– поделился Шепелев с подписчиками.

Торжество намечено на 7 апреля. И, похоже, ждет его не только Платон, но и сам Дмитрий, который лишь удивленно восклицает, что его сыну исполняется уже 8 лет.

Ранее телеведущий обратился к подписчикам за помощью. Шепелев устроил в своих социальных сетях голосование, в котором неравнодушные поклонники помогли ему выбрать имя для новорожденного сына.