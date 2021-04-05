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Скандал вокруг известного модельера
Вячеслава Зайцева набирает обороты. После того, как в прессе стали активно
освещать появление в его окружении странных людей, в дело решили вмешаться
сотрудники правоохранительных органов.
Пристальное внимание на жизнь Вячеслава Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона (ему сложно передвигаться и говорить) обратили после того, как его сын Егор начал бить тревогу. Мужчину пугает наличие странных людей, которые практически поселились в роскошном особняке кутюрье. Речь идет о семействе Гарафутдиновых: представившиеся близкими друзьями кутюрье люди активно снимают в его доме тиктоки. Также вокруг сильно сдавшей знаменитости вьются некие братья Хусаиновы. Эти люди полностью взяли в свои руки организацию мероприятий модельера.
Как сообщают авторы телеграм-канала издания "Super.ru", сотрудники прокуратуры в течение нескольких часов обстоятельно беседовали с дизайнером. Зайцева спросили о том, кем ему приходятся окружившие его люди и какие цели они преследуют.
Более того, по словам личного помощника кутюрье Расула Ахмедова, в адрес Егора Зайцева начали поступать угрозы от сотрудника одного из Хусаиновых. Утверждается, что Игорь Томайлы пытается запугать наследника модельера и грозит ему расправой.
К слову, недавно старшая представительница семьи Гарафутдиновых Галина Геннадьевна заявила, что все обвинения в адрес ее родных – клевета. Теперь она готова судиться с оскорбившим ее сыном модельера.
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