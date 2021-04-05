Собчак и Цой попали в неловкую ситуацию из-за одинаковых платьев

Собчак и Цой попали в неловкую ситуацию из-за одинаковых платьев
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конфуз случился на музыкальном мероприятии

Вчера состоялась премия "Жара", которая запомнилась не только вручением заветных наград. Похоже, что Ксения Собчак оказалась в центре почти всех скандалов и конфузов. Платье теледивы, например, стало предметом жарких обсуждений в Сети, однако, как выяснилось, изначально вести церемонию журналистка должна была в другом наряде. 

Анита Цой, которая появилась на красной дорожке с платье-кимоно ярко-розового цвета, рассказала журналистам, что на премии случился модный конфуз. Выяснилось, что у Собчак в гримерке висело такое же платье. 

Певица объяснила, что наряд для мероприятия ей подбирал стилист.

"Он-то как раз и брал это платье в компании, которая подбирала образы для Ксении Собчак. А я ещё была удивлена, почему Ксения так изумленно разглядывала меня на красной дорожке", 

поделилась Цой с "Комсомольской правдой", добавив, что приятных эмоций на лице телеведущей не было. 

В итоге Собчак пришлось срочно искать замену. К счастью, профессионализм Ксении спас ее в этой ситуации, потому что она захватила на церемонию запасное платье. 

Позже знаменитости обсудили этот конфуз и решили позже обговорить этот случай с бутиком, который поступил некорректно, предоставив два одинаковых платья на одну церемонию. 

Ранее стало известно, что Собчак на музыкальной премии словами о Даве довела Бузову до слез.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость Правдолюб
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А вы не смотрели, трусики у них одинаковые, а бюстгальтеры, вам что это самая важная проблема на сегодняшний день?
Гость193862
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А люди в такой сетке картошку покупают. Но Собчак на лучшее и не достойна- мешок бы е еще на башку.
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