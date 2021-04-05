Конфуз случился на музыкальном мероприятии

Вчера состоялась премия "Жара", которая запомнилась не только вручением заветных наград. Похоже, что Ксения Собчак оказалась в центре почти всех скандалов и конфузов. Платье теледивы, например, стало предметом жарких обсуждений в Сети, однако, как выяснилось, изначально вести церемонию журналистка должна была в другом наряде.

Анита Цой, которая появилась на красной дорожке с платье-кимоно ярко-розового цвета, рассказала журналистам, что на премии случился модный конфуз. Выяснилось, что у Собчак в гримерке висело такое же платье.

Певица объяснила, что наряд для мероприятия ей подбирал стилист.

"Он-то как раз и брал это платье в компании, которая подбирала образы для Ксении Собчак. А я ещё была удивлена, почему Ксения так изумленно разглядывала меня на красной дорожке",

– поделилась Цой с "Комсомольской правдой", добавив, что приятных эмоций на лице телеведущей не было.

В итоге Собчак пришлось срочно искать замену. К счастью, профессионализм Ксении спас ее в этой ситуации, потому что она захватила на церемонию запасное платье.

Позже знаменитости обсудили этот конфуз и решили позже обговорить этот случай с бутиком, который поступил некорректно, предоставив два одинаковых платья на одну церемонию.

Ранее стало известно, что Собчак на музыкальной премии словами о Даве довела Бузову до слез.