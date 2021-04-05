"Все по-простенькому": Охлобыстин раскрыл детали готовящейся свадьбы дочери

"Все по-простенькому": Охлобыстин раскрыл детали готовящейся свадьбы дочери
Иван Охлобыстин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Торжество пройдет летом

Иван Охлобыстин – отец шестерых детей. Актер воспитывает четырех дочерей и двух сыновей. Скоро в семье артиста произойдет радостное событие – его старшая дочь выйдет замуж. 

Звезда отечественного кинематографа отметил, что торжество пройдет в соответствии со всеми традициями. При этом пышных гуляний семья устраивать не будет. 

"У нас все по-простенькому, глупо раздувать из данного события нечто большее, чем это должно быть. А должна быть классическая свадьба, белое платье, жених в костюме, традиции", 

отметил актер в беседе со StarHit.  

Сейчас 24-летняя Анфиса во всю готовится к празднику, который пройдет к лету. Девушка разучивает свадебный танец.Танцевать молодожены будут под композицию "Есть только миг", которую для них специально исполнила другая дочь Охлобыстина Варя. 

Торжество пройдет в семейной обстановке. Актер надеется, что свадьба запомнится гостям надолго и не оскорбит чувств окружающих. 

Кстати, Анфиса работает в партии у Захара Прилепина. Она вместе с командой занимается восстановлениям домов, следит за экологической обстановкой. 

Ранее Иван Охлобыстин раскритиковал Первый канал, предложив закрыть его. Звезда "Интернов" признался, что стесняется смотреть главный канал страны. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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