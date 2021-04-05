Свидетели по делу Ефремова предстанут перед судом

Их обвиняют в даче ложных показаний

Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова предстанут предстанут перед судом.

Дела были заведены по статье о даче заведомо ложных показаний, сообщает РИА "Новости". 

Официальный представитель МВД Ирина Волк напомнила, что защита актера пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем автомобиля был кто-то другой. Третий свидетель утверждал, что в машине актера до ДТП сидел незнакомый мужчина. 

"Судом был сделан вывод о том, что данные тремя свидетелями показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными", 

– отметила Волк. 

Свидетелям может грозить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, что ДТП произошло в июне прошлого года на Садовом кольце. Михаил Ефремов был признан виновным и получил 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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