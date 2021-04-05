Артистка поделилась фото из отпуска

Елена Темникова отдыхает в жарких странах и решила поделиться с многомиллионной армией фанатов солнечным кадром на фоне лазурный морской глади.



Популярная певица предстала перед публикой в стильном слитном купальнике коричневатого оттенка. Элегантная модель купального костюма без швов подчеркнула стройные линии тела артистки. В одной руке девушка держит стеклянную бутылку с ярким напитком, а другой придерживает волосы.

Знаменитость расположилась на мягкой поверхности, с которой можно прыгнуть прямо в океан. Погода на курорте стоит отличная, Темникова озарена лучами солнца и старается скрыться в тени навеса.

Поклонники по достоинству оценили летнюю фотографию своей любимицы и поспешили засыпать Елену комплиментами.

"Ваши фото с отдыха – нереальный отдых для глаз", "Какая красивая. Люблю тебя. Пис энд Лав, Лена", "Леночка, хорошо тебе отдохнуть", "Ого, трапеции", "Вот это фигурка!", "Желаю тебе провести отпуск с большим удовольствием, а также отдохнуть", "Купальник – огонь", "Красота!", "Жара", "Леночка, вы выглядите изумительно", "Леночка красивая как всегда", "Шикарная, бесценная, сокровище мира", - восхищаются пользователи Сети в комментариях.