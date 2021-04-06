Домогаров рассказал о страшном пророчестве после смерти сына

Домогаров рассказал о страшном пророчестве после смерти сына
Александр Домогаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер до сих пор с ужасом вспоминает прошлое

Александр Домогаров потерял двоих сыновей, рожденных в браке с Натальей Сагоян. И лишь спустя долгие годы артист вспомнил о страшном пророчестве, которое предзнаменовало трагедию.

Наталья стала первой любовью Домогарова. В начале отношений возлюбленные много времени проводили вместе загородом. Дело в том, что их подмосковные дачи располагались в одном поселке.

"Я даже пару раз дрался за нее с местными пацанами. Да, это такая первая любовь", – вспомнил Александр Юрьевич.

Спустя некоторое время после свадьбы у супругов родились сыновья-близнецы. Казалось бы, в семье воцарилось счастье. Однако вскоре одного из наследников не стало.

Бабушка актера произнесла тогда пугающие слова: "Двойняшки не далеко отпускают друг друга". Сначала Домогаров не придал значения этому странному высказыванию, передает журнал "Кузбасс XXI век". 

И лишь после смерти второго сына, Дмитрия, знаменитость переосмыслила пророчество. Напомним, 23-летний молодой человек скончался в 2008 году. Наследник звезды кинокартины "Бандитский Петербург" вместе с коллегами по работе шел по тротуару. Неожиданно в них на полной скорости въехал автомобиль. По некоторым данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Дмитрий скончался из-за открытой черепно-мозговой травмы.

Примечательно, что, несмотря на горе, Александр Юрьевич продолжил работать. Он участвовал в постановке, которая состоялась в день похорон наследника. Артист объяснил – он попросту не мог отказаться от международных спектаклей. Это решение актера спровоцировало волну негатива в его адрес. 

Ранее Домогаров рассказал о своем состоянии после смерти сына. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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