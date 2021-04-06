Певец навестил артистку за день до ее смерти

Лев Лещенко рассказал о последней встрече с Валентиной Легкоступовой. Артист тогда приехал в Боткинскую больницу, чтобы навестить исполнительницу хита "Ягода-малина".

Лещенко не сомневался в том, что певица обязательно встанет на ноги. Лев Валерьянович и Валентина Валерьевна беседовали около часа. В разговоре знаменитости поднимали темы, связанные с творческими планами на будущее. Об этом певец вспомнил в эфире передачи "Судьба человека".

"Я зашел к ней, она не вставала. Я говорил ей: "Валечка, ты поднимаешься? Ходи, думай о хорошем!" – сообщил артист.

Пытаясь подбодрить коллегу, Лещенко напомнил, что зимой она будет отмечать юбилей – 55-летие. К этой дате Лев Валерьянович предложил составить грандиозную праздничную программу.

Но, к сожалению, этим планам не дано было воплотиться в жизнь. На следующий день после встречи с исполнителем хита "Надежда" Легкоступова скончалась.

Валентина Валерьевна умерла 14 августа 2020 года из-за серьезной травмы головы. По имеющейся версии, звезда поскользнулась в ванной и упала на пол. Однако родные обвинили в случившемся ее супруга – яхтсмена Юрия Фирсова.

Примечательно, что Лещенко и Легкоступова состояли в теплых дружеских отношениях. Артист считал свою коллегу по шоу-бизнесу очень светлым и достойным человеком. По словам певца, поклонники буквально боготворили знаменитость.

Ранее стала известна настоящая причина смерти Легкоступовой. По заключению экспертов, певица скончалась из-за полиорганной недостаточности, вызванной многолетним злоупотреблением алкоголем. Но адвокат семьи Сергей Жорин усомнился в правдивости полученных результатов.