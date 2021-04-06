У следствия по-прежнему много вопросов к скандальной паре

Накануне суд рассмотрел иск Натальи Дрожжиной, поданной к Марии Баталовой. Женщина пытается через суд принудить ответчика к расторжению договора ренты, так как заявляет, что не имеет возможности исполнять свои обязательства и перечислять средства. Таким образом, Наталья нацелена на принудительное возвращение имущества Марии, однако Баталовы, по ее словам, не желают принимать квартиры назад.

Представители семьи покойного актера же заявляют, что никто не отказывается от имущества, просто они считают договор ничтожным – в таком случае и расторгать нечего. Речь идет о правовой казуистике, которой, уверена сторона потерпевших, пытаются замылить уголовное дело о мошенничестве.

Следствие по-прежнему имеет множество вопросов к Цивину и Дрожжиной. Квартиры, естественно, никуда не исчезли, а средства со счетов семьи покойного актера загадочным образом пропали.

Однако суд не пригласил истцов на заседание по гражданскому процессу. Они явятся в другой раз. Причина же такова, что в рамках решения суда по уголовному делу потерпевшие и обвиняемые не могут встречаться.

По этой причине 5 апреля, во время последнего заседания по делу о мошенничестве, Мария и Гитана Баталовы отвечали на вопросы по ноутбуку, передает "Комсомольская правда".

Ранее криминалист Сергей Соколов заявил, что во время нашумевшей истории по делу с имуществом Баталовых эксперты допустили ошибку, заявив, что именно Гитана Леонтенко подписала злополучные документы о договоре ренты. Почерковед полагает, что результаты исследований не могут выдержать никакой конструктивной критики.