Зрители шоу "Маска" рассекретили личность Неваляшки

Зрители шоу "Маска" рассекретили личность Неваляшки
Кадр youtube.com
Многие уверены, что под костюмом игрушки прячется известный певец

Выход второго сезона шоу "Маска" спровоцировал бурные обсуждения в Сети относительно того, кто выступает в том или ином костюме. Телезрители пытаются самостоятельно угадать личность участников до их официального рассекречивания. Так, недавно пользователи "Твиттер" заявили – они знают, кто появляется на сцене в роли Неваляшки.

Некоторое время общественность была уверена в том, что под костюмом игрушки прячется Юрий Гальцев. К этой мысли зрители пришли, сравнив голоса персонажа "Маски" и юмориста. Однако позже они поменяли свое мнение.

Теперь фанаты проекта уверены – образ Неваляшки примерил на себя Стас Пьеха, передает радио "Комсомольская Правда".

"Если честно, то последнее выступление Неваляшки – прям Стас Пьеха чистой воды", "Я очень хочу, чтобы под маской Неваляшки оказался Стас Пьеха", – написали пользователи Сети.

Стоит отметить, что этот герой является одним из фаворитов шоу. Его вокальные способности отмечают не только зрители, но и члены жюри – Тимур Родригез, Александр Ревва, Валерия, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко.

Ранее стало известно об очередном скандале на шоу "Маска". Ревва подумал, что за костюмом Зайца прячется юморист Тимур Батрудинов. Поэтому шоумен решил пошутить на тему внешности своего коллеги по Comedy Club. Однако участник не оценил юмора знаменитости, назвав его хамом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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