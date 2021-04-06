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На своей инстаграм-странице Кристина Асмус решила высказаться на тему материнства. Звезда "Интернов" заявила – для нее нет ничего дороже времени, проведенного с дочерью Анастасией.
Напомним, в январе 2014 года у актрисы родилась дочь. Девочка появилась в браке Асмус с юмористом Гариком Харламовым.
По словам Кристины, она всегда ставит 7-летнюю Анастасию на первое место. Иногда даже знаменитости приходится врать своим агенту и пиарщику, говоря, что у нее много работы в определенный день. Но на самом деле артистка освобождает время под общение с наследницей.
"У меня не было четкого периода, когда я поняла, что хочу стать мамой. Я всю жизнь мечтала о ребенке", – отметила Асмус.
Она вспомнила счастливый момент, когда получила две долгожданные полоски. В тот день Кристина вместе с супругом собиралась поехать в клинику. Актрисе предстояло пройти через процедуру под названием гастроскопия. Однако что-то заставило звезду сделать тест на беременность.
Несмотря на ранний срок – полторы недели, результат оказался положительным. Кристина была по-настоящему счастлива.
В июне прошлого года Асмус и Харламов объявили о разводе. Бывшие супруги договорились о том, что дочь может проводить время с обоими родителями.
После расставания с бывшим резидентом Comedy Club Кристине приписывали романы со многими представителями российского шоу-бизнеса. Недавно сама звезда подогрела слухи, заявив в разделе "сторис", что в ее жизни присутствует интим.
Ранее артистка показала натуральное фото без макияжа и укладок.
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