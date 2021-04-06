"Горяча": Шейк в прозрачном комбинезоне поразила народ

"Горяча": Шейк в прозрачном комбинезоне поразила народ
Фото: Hubert Boesl / dpa / www.globallookpress.com
35-летняя модель продемонстрировала идеальную фигуру

Ирина Шейк часто делится с поклонниками смелыми кадрами. Однако каждый новый снимок знаменитости производит настоящий фурор. Так и произошло со свежими фото модели, опубликованными в ее "Инстаграм".

На снимках Шейк предстала в откровенном обтягивающем прозрачном комбинезоне, который она примерила на голое тело. Наряд состоит из черных узких полос ткани и сетчатых вставок, оформленных в виде чулок. На ноги Ирина надела остроносые туфли на каблуке.

Звезда позирует перед большим напольным зеркалом. Можно заметить, что часть лица знаменитость скрыла за черной защитной маской.

"Примерка", – написала Шейк на английском языке.

Пользователей Сети восхитил смелый образ Ирины. Некоторые пришли к выводу, что 35-летняя модель может запросто дать фору молодым девушкам.

"Красивая женщина", "Королева", "Прекрасна как и всегда", "Богиня", "Горяча", "Сексуально", "Гордость наша", "Красивая натуральная фигура!!!" – высказались как русскоязычные, так и англоговорящие фанаты.

Напомним, карьеру модели Шейк начала с победы в челябинском конкурсе красоты "Супермодель 2004". Именно там ее заметил скаут Гия Джикидзе. Одно из международных агентств поручило ему найти красивых девушек из России и Украины. Спустя год Ирина начала появляться на модных показах в Европе, а чуть позже – в США. 

Ранее Шейк удивила народ архивным фото в белье. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Война в Донбассе пошла за российский газ – эксперт

Киеву важна не столько потерянная 7 лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска "Северного потока-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей