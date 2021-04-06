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Ирина Шейк часто делится с поклонниками смелыми кадрами. Однако каждый новый снимок знаменитости производит настоящий фурор. Так и произошло со свежими фото модели, опубликованными в ее "Инстаграм".
На снимках Шейк предстала в откровенном обтягивающем прозрачном комбинезоне, который она примерила на голое тело. Наряд состоит из черных узких полос ткани и сетчатых вставок, оформленных в виде чулок. На ноги Ирина надела остроносые туфли на каблуке.
Звезда позирует перед большим напольным зеркалом. Можно заметить, что часть лица знаменитость скрыла за черной защитной маской.
"Примерка", – написала Шейк на английском языке.
Пользователей Сети восхитил смелый образ Ирины. Некоторые пришли к выводу, что 35-летняя модель может запросто дать фору молодым девушкам.
"Красивая женщина", "Королева", "Прекрасна как и всегда", "Богиня", "Горяча", "Сексуально", "Гордость наша", "Красивая натуральная фигура!!!" – высказались как русскоязычные, так и англоговорящие фанаты.
Напомним, карьеру модели Шейк начала с победы в челябинском конкурсе красоты "Супермодель 2004". Именно там ее заметил скаут Гия Джикидзе. Одно из международных агентств поручило ему найти красивых девушек из России и Украины. Спустя год Ирина начала появляться на модных показах в Европе, а чуть позже – в США.
Ранее Шейк удивила народ архивным фото в белье.
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