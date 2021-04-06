"Нежеланная и нелюбимая": Миро предрекла Собчак скорый развод с Богомоловым

"Нежеланная и нелюбимая": Миро предрекла Собчак скорый развод с Богомоловым
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Худрук драматического театра не сможет жить с женщиной, которая перед ним "так расстелилась", уверена блогер

Лена Миро заявила, что в скором времени светской львице Ксении Собчак предстоит испытать настоящую боль из-за развода с супругом Константином Богомоловым, который, как уверена блогер, уже по-настоящему брезгует своей супругой.

На днях в Перми состоялась премьера оперы "Кармен", куда журналистка приехала, чтобы поддержать любимого супруга. Однако тот лишь сторонился "нежеланной и нелюбимой" жены, и, по мнению блогера, явно не горел желанием с ней фотографироваться. А в зале худрук сидел не со своей Ксенией, а с коллегой, на что Лена обратила внимание.

"Вы можете представить ситуацию, чтобы в этот важнейший для вашего мужа час он сидел с другой бабой? Вы все бросили, прискакали, а в момент запуска ваш муж вдруг решил сесть отдельно от вас", – пишет журналистка в своем ЖЖ.

По мнению Миро, скандальная репутация Собчак мешает Константину стать академическим режиссером. Именно по этой причине, уверена блогер, Богомолов и держался на максимальном расстоянии от жены, которая попросту "расстелилась" перед любимым после публикации в микроблоге, где на весь мир призналась в страстной любви к мужу.

"Но он сдержался и просто выслал ее назад. Вести премию "Жара", на сцене которой он должен был появиться вместе с пока еще женой", – подытожила Миро.

Ранее Богомолов прокомментировал недавнее интервью Собчак со скопинским маньяком. Худрук Театра на Малой Бронной отреагировал на шквал негативных комментариев после недавнего выпуска с отсидевшим в тюрьме насильником, выразив уверенность, что подобные работы всегда необходимы и невероятно важны для общественности.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Война в Донбассе пошла за российский газ – эксперт

Киеву важна не столько потерянная 7 лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска "Северного потока-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей