Худрук драматического театра не сможет жить с женщиной, которая перед ним "так расстелилась", уверена блогер

Лена Миро заявила, что в скором времени светской львице Ксении Собчак предстоит испытать настоящую боль из-за развода с супругом Константином Богомоловым, который, как уверена блогер, уже по-настоящему брезгует своей супругой.

На днях в Перми состоялась премьера оперы "Кармен", куда журналистка приехала, чтобы поддержать любимого супруга. Однако тот лишь сторонился "нежеланной и нелюбимой" жены, и, по мнению блогера, явно не горел желанием с ней фотографироваться. А в зале худрук сидел не со своей Ксенией, а с коллегой, на что Лена обратила внимание.

"Вы можете представить ситуацию, чтобы в этот важнейший для вашего мужа час он сидел с другой бабой? Вы все бросили, прискакали, а в момент запуска ваш муж вдруг решил сесть отдельно от вас", – пишет журналистка в своем ЖЖ.

По мнению Миро, скандальная репутация Собчак мешает Константину стать академическим режиссером. Именно по этой причине, уверена блогер, Богомолов и держался на максимальном расстоянии от жены, которая попросту "расстелилась" перед любимым после публикации в микроблоге, где на весь мир призналась в страстной любви к мужу.

"Но он сдержался и просто выслал ее назад. Вести премию "Жара", на сцене которой он должен был появиться вместе с пока еще женой", – подытожила Миро.

Ранее Богомолов прокомментировал недавнее интервью Собчак со скопинским маньяком. Худрук Театра на Малой Бронной отреагировал на шквал негативных комментариев после недавнего выпуска с отсидевшим в тюрьме насильником, выразив уверенность, что подобные работы всегда необходимы и невероятно важны для общественности.