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Актер британского театра и кино Пол Риттер скончался в 55-летнем возрасте из-за опухоли в головном мозге. Артист ушел из жизни 5 апреля, однако об утрате стало известно во вторник, сутки спустя.
Как отмечает The Guardian, актер ушел из жизни у себя дома, в окружении родной семьи. О смерти Риттера сообщил СМИ его агент.
"С огромным и невероятным сожалением вынуждены подтвердить, что прошлой ночью Пол ушел из жизни. Он скончался у себя дома, находясь в присутствии любимой жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя. Артист страдал от раковой опухоли в головном мозге", – приводит британское издание заявление агента скончавшейся знаменитости.
Позднее скорбь выразил сценарист Роберт Поппер, который работал с Риттером над комедийным сериалом "Вечерний ужин".
"Опустошен этой печальной вестью. Пол был просто замечательным человеком. Он был очень веселым, добрейшим, невероятно заботливым и одним из самых великих актеров, с которыми мне в принципе доводилось работать", – высказался Поппер.
Напомним, в 2019 году Риттер снялся в 2019 году в сериале "Чернобыль", созданным американским телеканалом HBO. Пол сыграл Анатолия Дятлова, одного из главных работников Чернобыльской АЭС, приговоренного к десяти годам тюремного заключения.
Риттер также известен по своим ролям в кинофильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и сериалу "Последнее королевство".
Ранее сообщалось, что причиной смерти российского киноактера Ивана Марченко, известного по роли в сериале "Сваты", стал рак кости. Известно, что до кончины артист успел пройти курс химиотерапии, однако ни она, ни назначенная хирургическая операция не спасла жизнь знаменитости.
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