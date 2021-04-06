Чуть выше 150 сантиметров: самые низкие звезды отечественного шоу-бизнеса

Наталья Варлей. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Еприкян. Фото: www.instagram.com/epriko
Ирина Пегова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Михаил Галустян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com Андрей Гайдулян. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Маленький рост не помешал артистам добиться успеха

Артистам почти всегда приходится выглядеть безупречно, ведь миллионы поклонников следят почти за каждым их шагом. Когда мы смотрим на звезд отечественного шоу-бизнеса, то редко задумываемся о том, какой у них рост. Как правило, внимание обращают на внешний вид, харизму и талант. Однако некоторые российские знаменитости едва доросли до 160 сантиметров, но это никак не сказалось на их творческой карьере. 

Наталья Варлей –  150 сантиметров 

Наталья Варлей. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com

Многие знают, что звезда "Кавказской пленницы" очень миниатюрная, однако далеко не всем известно, что ее рост – всего лишь 150 сантиметров. Но это не стало для Варлей преградой. Напротив, зрителей всегда восхищало то, как точеная и миниатюрная фигура актрисы сочеталась с сильным характером ее героинь. 

Ирина Пегова – 155 сантиметров 

Ирина Пегова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ирина Пегова по праву считается одной из самых известных российских актрис. Низкий рост знаменитости никогда не смущал режиссеров, которые восхищались ее талантом. Однако Пеговой часто приходится носить каблуки, чтобы не выделяться в кадре. 

Андрей Гайдулян – 162 сантиметра 

Андрей Гайдулян. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Рост звезды сериалов "Универ" и "СашаТаня" всего 162 сантиметров. Резкий контраст бросался в глаза, когда рядом с Гайдуляном появлялась длинноногая Мария Кожевникова, которая была выше коллеги почти на голову. Но именно невысокий рост помог актеру получить роль Саши, которая и сделала его известным. 

Наталья Еприкян – 152 сантиметра 

Наталья Еприкян. Фото: www.instagram.com/epriko

Ведущая известного шоу Comedy Woman никогда не комплексовала из-за своего невысокого роста. Более того, Наталья Андреевна считает его своей изюминкой. И, возможно, так оно и есть, ведь невыскоую Еприкян всегда заметно на фоне других участниц коллектива, которые заметно выше юмористки. 

Михаил Галустян – 163 сантиметра 

Михаил Галустян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Однажды юморист признался, что в детстве жутко комплектовал из-за своего роста, потому что именно по этой причине на него не обращали внимание девушки. Но в итоге именно маленький рост помог актеру пробиться в мир шоу-бизнеса и стать известным на всю страну. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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