Телеведущий в очередной раз продемонстрировал свое остроумие

Нелестные слова знаменитого артиста Ивана Охлобыстина в адрес "Первого канала" наделали немало шума. Не смолчал и звезда этого телеканала ведущий популярной политической передачи "Время покажет". Артем Шейнин интеллигентно, но весьма своеобразно ответил на критику своему коллеге по голубому экрану.



Широкий резонанс вызвали слова Охлобыстина о том, что он стесняется смотреть телепередачи на первой кнопке. Иван уверен, что демонстрируемый на канале контент развращает жителей России. Во вредители звезда телесериала "Интерны" записал и "Россию-1". Охлобыстин признался: будь его воля, он бы закрыл эти телеканалы. От этого, по его мнению, людям будет только лучше.

Журналисты издания "Собеседник" решили поинтересоваться, что об этом думаю именитые работники "Первого канала". Корреспонденты обратились с соответствующим вопросом к Артему Шейнину. Звездный телеведущий был весьма краток, однако его ответ продемонстрировал весь спектр эмоций, которые журналист испытывает при подобного рода выпадах.

"Желаю Охлобыстину физического и психического здоровья!" – емко объявил Артем.

Несложно догадаться, к чему адресует это пожелание Шейнина. Телеведущий дословно воспроизвел недавний ответ российского лидера Владимира Путина его американскому коллеге Джо Байдену. Главнокомандующий не стал опускаться до уровня американского оппонента и пожелал тому здоровья.