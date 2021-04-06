Обсуждаемая на передаче тема не смогла оставить телеведущую равнодушной

Российская телеведущая Дана Борисова – частый гость на различных ток-шоу. В передаче "Прямой Эфир" звезда появлялась несколько раз: и в качестве главной героини, и как приглашенный эксперт. Последний выпуск шоу был посвящен нелегкой теме, поэтому телеведущая не смогла сдержать слез и расплакалась прямо в студии.

Этим Борисова поделилась с поклонниками у себя на странице в социальной сети "Инстаграм". Как рассказала телеведущая, в эфире обсуждалась бесчеловечная тема, которая не смогла оставить ее равнодушной. История произошла несколько дней назад в одной из Больниц Курской области. Телеведущая также выразила мнение, что за пределами столицы начинается полнейшее беззаконие и безнаказанность.

Напомним, весной 2017 года мама Даны Борисовой сообщила, что та принимает наркотики и страдает от алкоголизма, после чего телеведущую отправили в реабилитационный центр в Таиланд. В такой тяжелый период жизни на помощь Борисовой пришел Первый канал, оплатив ее лечение.

На данный момент телеведущая хорошо зарабатывает, принимая участие в ток-шоу. Так, она снялась в эфире "Первого канала" во время передачи, которая была посвящена аварии с участием Михаила Ефремова. Однако, это вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.