Кончаловский отказался от участия в престижной кинопремии из-за Навального

Кончаловский отказался от участия в престижной кинопремии из-за Навального
Андрей Кончаловский. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Режиссер снял фильм "Дорогие товарищи!" с номинации

Андрей Кончаловский принял решение отказаться от участия в кинопремии "Белый слон" в 2021 году. 

Режиссер поблагодарил Экспертный совет кинопремии за высокую оценку его работы, которая была представлена сразу в шести номинациях, но все-таки снял свой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации, поскольку в премии, по его словам, появился политический аспект.

Кончаловский на своей странице в "Фейсбуке" отметил, что художник должен делиться своими чувствами, философ – мыслями, а политик – идеями. По его мнению, творец должен создавать образы, которые выражают чувства и вызывают идеи, мысли о прекрасном. 

"Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект (приз "Событие года" за серию "фильмов-расследований" получит Алексей Навальный – прим.ред.), который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства",

– объяснился режиссер, добавив, что это похоже на ситуацию, если бы статья "Комсомольской правды" победила бы на литературной премии. 

В конце своего публичного обращения Кончаловский добавил, что ему очень жаль, что эксперты "Белого слова" допустили ошибку, из-за которой искусство в этом году будет оценено необъективно. 

Ранее фильму Кончаловского отказали в номинации на "Оскар". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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