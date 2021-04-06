Курс рубля
- Как поведет себя рубль на фоне решения ОПЕК+
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
Скандалы вокруг песни Манижи никак не утихнут. Сегодня СК начал проверку песни, с которой артистка поедет на Евровидение. Однако именитые продюсеры считают, что никаких страшных последствий ждать не стоит. Напротив, такой резонанс вокруг композиции "Russian Woman" только к лучшему.
Иосиф Пригожин, например, считает, что это только повысит популярность Манижи и ее узнаваемость.
"Понимаете, чем хорошо "Евровидение", особенно для тех, кто принимает в этом участие, – своей скандальностью и возможностью просто заявить о себе",
– поделился продюсер с URA.ru.
Также супруг Валерии отметил, что песня ему не очень нравится, но ничего экстремистского он в ней не видит.
С коллегой согласилась и Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана, который в 2008 году победил на Евровидении, подчеркнула, что скандалы, проверки СК лишь повысят популярности песни и шансы певицы на победу.
"К ней просто будет более повышенное внимание на конкурсе",
– оценила ситуацию Рудковская.
Ранее Первый канал ответил на критику Валентины Матвиенко, которая публично раскритиковала выбор россиян. Представители телеканала отметили, что готовы предоставить данные о голосовании, отметив, что оно проходило честно и без накруток.
"Фортуна" тоже остановила работы
Киеву важна не столько потерянная 7 лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска "Северного потока-2"