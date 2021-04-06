Скандал вокруг "Русской женщине" певице только на руку

Скандалы вокруг песни Манижи никак не утихнут. Сегодня СК начал проверку песни, с которой артистка поедет на Евровидение. Однако именитые продюсеры считают, что никаких страшных последствий ждать не стоит. Напротив, такой резонанс вокруг композиции "Russian Woman" только к лучшему.

Иосиф Пригожин, например, считает, что это только повысит популярность Манижи и ее узнаваемость.

"Понимаете, чем хорошо "Евровидение", особенно для тех, кто принимает в этом участие, – своей скандальностью и возможностью просто заявить о себе",

– поделился продюсер с URA.ru.

Также супруг Валерии отметил, что песня ему не очень нравится, но ничего экстремистского он в ней не видит.

С коллегой согласилась и Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана, который в 2008 году победил на Евровидении, подчеркнула, что скандалы, проверки СК лишь повысят популярности песни и шансы певицы на победу.

"К ней просто будет более повышенное внимание на конкурсе",

– оценила ситуацию Рудковская.

Ранее Первый канал ответил на критику Валентины Матвиенко, которая публично раскритиковала выбор россиян. Представители телеканала отметили, что готовы предоставить данные о голосовании, отметив, что оно проходило честно и без накруток.