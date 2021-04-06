Озвучены последствия проверки СК песни "Русская женщина" для Манижи

Как проверка СК скажется на песне Манижи: ответ Рудковской и Пригожина
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Скандал вокруг "Русской женщине" певице только на руку

Скандалы вокруг песни Манижи никак не утихнут. Сегодня СК начал проверку песни, с которой артистка поедет на Евровидение. Однако именитые продюсеры считают, что никаких страшных последствий ждать не стоит. Напротив, такой резонанс вокруг композиции "Russian Woman" только к лучшему. 

Иосиф Пригожин, например, считает, что это только повысит популярность Манижи и ее узнаваемость. 

"Понимаете, чем хорошо "Евровидение", особенно для тех, кто принимает в этом участие, – своей скандальностью и возможностью просто заявить о себе", 

– поделился продюсер с URA.ru.

Также супруг Валерии отметил, что песня ему не очень нравится, но ничего экстремистского  он в ней не видит. 

С коллегой согласилась и Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана, который в 2008 году победил на Евровидении, подчеркнула, что скандалы, проверки СК лишь повысят популярности песни и шансы певицы на победу. 

"К ней просто будет более повышенное внимание на конкурсе", 

– оценила ситуацию Рудковская. 

Ранее Первый канал ответил на критику Валентины Матвиенко, которая публично раскритиковала выбор россиян. Представители телеканала отметили, что готовы предоставить данные о голосовании, отметив, что оно проходило честно и без накруток. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость194691
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Конечно западу будет интересно-всякая грязь в России им интересна. Эта шалава будет представлять страну. Властям неинтересно кто представляет страну?
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