Принц Гарри потребует извинений королевской семьи перед супругой

Принц Гарри потребует извинений королевской семьи перед супругой
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По словам инстайдеров, муж бывшей американской актрисы не готов просто простить издевательства родственников

Скандалы в королевской семье происходят один за другим. Несмотря на то, что отказавшийся от престола принц Гарри и его возлюбленная Меган Маркл живут спокойной жизнью в Соединенных Штатах, они не готовы простить семье старые обиды. Информацию передает американское издание US Weekly.

Так, по словам близких источников, младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы не намерен улучшать отношения с родственниками, пока они не принесут его жене извинения. По словам инсайдера, принц Гарри зациклен на своей правоте. И хотя он заявляет, что готов идти дальше, он не отступит ситуацию, пока семья не попросит прощения за все издевательства. 

Напомним, в скандальном интервью с Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала, что жизнь во дворце была настолько несладкой для нее, что девушка даже хотела наложить на себя руки. 

После таких шокирующих откровений чуть не весь мир ждал, как на это отреагирует Букингемский дворец. Тем не менее, во дворце лишь отметили, что герцог и герцогиня все еще остаются членами семьи. 

Однако выходка Гарри и Меган все же наделала шума. По информации от инсайдеров, Кейт Миддлтон планирует поставить на место предательницу. Сделает она это вопреки запрету Елизаветы II, которая явно не оценит публичных разбирательств. Герцогиня Кембриджская намерена раскрыть детали разногласий с Меган Маркл и ответить на выдвинутые обвинения в расизме. 

Анна АГАБАБОВА

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