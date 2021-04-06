Супруга старается поддержать американского президента всевозможными способами

Первая леди решила разыграть журналистов на первое апреля не совсем обычным способом – Джилл Байден переоделась в стюардессу. Супруга американского президента сделала этого, чтобы снять напряжение, вызванное болезнью Байдена, считает историк Виталий Тепикин.

Джилл Байден решила разрядить обстановку вокруг ее супруга, которая, кажется, накалена почти до предела. В последнее время глава Белого дома то и дело попадает в неприятные ситуации: то упадет на трапе, то поскользнется на лестнице.

В связи с этими инцидентами в американских СМИ тут же поползли слухи о плохом физическом и ментальном здоровье президента. Некоторые даже нашли у Байдена признаки деменции. Именно поэтому хозяйка Белого дома решила устроить немного странный розыгрыш, который точно не соответствует ее статусу первой леди, пишет РИА ФАН.

"Сейчас супруга по-своему пытается снизить градус накала вокруг них, проявляя заботу. Хотя это вряд ли поможет выправить ситуацию, ведь падение президента на трапе самолета, спотыкание на лестнице не были случайны",

– добавил Тепикин, отметив, что возраст американского лидера дает о себе знать.

Эксперт отметил, что это уже не первая подобная выходка со стороны первой леди. Любовь хозяйки Белого дома к такого рода "студенческим" розыгрышам американская публика заметила еще когда демократ был вице-президентом Обамы. Тогда первая леди залезла в багажную полку в самолете, чтобы развеселить публику.

Напомним, что ранее Байден вновь споткнулся на трапе самолета. Инцидент попал на видео.