Певец до сих пор скорбит об утрате родного человека

Народный артист России Филипп Киркоров растрогал фанатов своим обращением к главной женщине в его жизни – маме. Виктории Марковне могло исполниться 84 года. Несмотря на то, что она ушла из жизни из-за страшной болезни более 25 лет назад, певец до сих пор вспоминает маму и скучает по ней.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" поп-идол России разместил видео с архивными снимками матери под собственную музыкальную композицию "Моя Виктория". Песня была написана в память о родительнице.

Скончалась мама Киркорова прямо в день рождения сына. Певец всегда с трепетом относился к ней и очень тяжело переживал ее смерть. Перед своим уходом Виктория Марковна попросила сына всегда петь в день, когда ее не станет. С этих пор Киркоров всегда исполняет данное маме обещание.

Киркоров назвал свою дочку в честь двух главных и незаменимых женщин своей жизни – Аллой-Викторией.

Недавно эстрадный певец поделился, что его наследница очень эмоционально отреагировала на уход Единорога в шоу "Маска". Дело в том, что это ее любимый персонаж.