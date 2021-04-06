"Проявление слабоумия": Стоянов пожаловался на оскорбления возрастных артистов

"Проявление слабоумия": Стоянов пожаловался на оскорбления возрастных артистов
Юрий Стоянов. Фото: youtube.com
Артисту обидно за себя и своих коллег

Юрий Стоянов решил дать интервью, в котором рассказал об относительно новом явлении в российском шоу-бизнесе – дискриминации по возрасту. 

Звезда "Городка" поделился, что иногда читает комментарии под публикациями коллег в социальных сетях и видит там издевательство над "не молодостью".  

"Вот эти все комменты, не в мой адрес, а в адрес моих коллег: "Морду натянула", "Лицо искромсала", "Боже, а какой же он старый", "Он седой", 

перечислил примеры Стоянов. 

Артиста удивило, что такие комментаторы будто бы не понимают, что рано или поздно все постареют. В интервью ютуб-каналу "Эмпатия Манучи" актер признался, что он гордится своим возрастом, но порой его очень обижают отказы "в равноправии". 

Стоянов также добавил, что сейчас для успеха необходимо быть здоровым, безразличным, богатым и молодым. А немолодого артиста сейчас многие не воспринимают как действующего актера, поскольку он уже в возрасте. "Что значит пожилой?" – недоумевает знаменитость. 

Саму дискриминацию звезда сериала "Вампиры средней полосы" назвал "проявлением слабоумия" и связал с тем, что молодое поколение мало читает. 

Ранее Стоянов признался, что несколько раз обманывал жюри в шоу "Маска". Актер говорил неправду, чтобы не выдать себя. Например, он специально пел под Буйнова и давал некорректные ответы на вопросы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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