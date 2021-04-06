Певица улетела отдыхать на Мальдивы

Елена Темникова продолжает радовать поклонников солнечными кадрами с берегов Индийского океана. В этот раз экс-солистка "Серебра" все-таки решилась опубликовать фото в бикини.

Артистка предстала перед поклонниками в стильном купальнике зеленого оттенка, который красиво подчеркнул все достоинства подтянутой фигуры Темниковой. Свой образ певица дополнила темными очками. Но, пожалуй, еще одной важной деталью свежего снимка является прозрачный лазурный океан.

"Чин-чин",

– подписала снимок Елена.

Поклонники, которые долгое время добивались от звезды снимка в раздельном купальнике, тут же осыпали Темникову комплиментами.

"Лена, вы прекрасна!", "Обожаем! Как красиво", "В этих фото все прекрасно!", "Идеальная", "Позитивная и такая солнечная", "Купальник огонь", "Нереальная красота", "Вот это фигура!", "Безумно красивая! Мой идеал", "При такой фигуре, Лена еще жалуется, что она набрала, и не стыдно тебе?", "Это рай",

– написали поклонники под фото, отметив, что тоже хотели бы оказаться сейчас на Мальдивах в компании артистки.

Ранее Темникова удивила публику неожиданным фото с пикантной деталью.