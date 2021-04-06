Заявление министра обороны России расставло все по местам

Андрею Норкину пришлось прибегнуть к словам главы военного министерства России Сергея Шойгу во время перебранки с лидером партии "Яблоко" Николаем Рыбаковым.



Причиной скандала на популярной телепередаче "Место встречи" стала ситуация вокруг Донбасса. Рыбаков начал сыпать странными заявлениями по поводу конфликта на юго-востоке Незалежной. Так, "яблочник" предложил пойти на поводу у украинцев и поменять переговорную площадку по обсуждению конфликта. По мнению политика, вместо Минска для этих целей отлично подойдут Хельсинки.

Такое капитулянство не на шутку разъярило Норкина. Он объявил, что подобного рода транспортировки ничего не дадут. Телеведущий подчеркнул, что во всей этой ситуации виновата Украина, которая всеми силами отнекивается от выполнения Минских договоренностей.

Рыбаков же решил пойти ва-банк и обвинил большинство жителей России в "поддержке эскалации конфликта". Также выяснилось, что "яблочник" весьма недоволен тем, что донбассцам стали активно выдавать российские паспорта.

Норкин напомнил, что россиян очень тревожит ситуация на юго-востоке Украины и за живое задевают страшные трагедии, такие как гибель маленького ребенка в ДНР.

Рыбаков пытался что-то возразить, однако телеведущий оборвал оппонента и ушел на рекламу. После этого Андрей отметил, что неприятно удивлен словами Николая и недоумевает, кто теперь пойдет голосовать за его партию.

Норкин также сообщил, что во время рекламы стало известно: Шойгу объявил проверку боевой готовности всех вооруженных сил. Ведущий тут же адресовал вопрос Рыбакову, риторически поинтересовавшись, с кем теперь тот будет договариваться в этом европейском государстве.

К слову, недавно Норкин рассмешил всю студию байкой про советского вождя. Телеведущий решил рассказать анекдот про Иосифа Сталина.