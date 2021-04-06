"Плевки в мою сторону": Максакова рассказала об отношении к ней детей

"Плевки в мою сторону": Максакова рассказала об отношении к ней детей
Мария Максакова. Фото: кадр youtube.com
Оперная дива готова на все, чтобы наладить отношения с самыми родными для нее людьми

Российская оперная певица Мария Максакова сильно переживает из-за непростых отношений со своими детьми, которые буквально отреклись от матери. Непростой семейной ситуацией бывшая солистка Мариинского театра откровенно поделилась с "Собеседником".

У Мари Максаковой трое детей. Сейчас она воспитывает младшего сына Ивана, а вот со старшими наладить контакт не может. Оперная дива даже не смогла лично поздравить дочку Люсю с недавним днем рождения. По мнению артистки, детей против нее настраивает их отец – Владимир Тюрин.

"Раньше я была слаба и психологически не готова к такому бою. Но сейчас окрепла, стала совсем другой. И в нынешнем состоянии готова терпеть удары, зуботычины и плевки в мою сторону, которые я ощущаю со стороны детей", – заявила она.

Певица вспоминает, что, когда она рожала Люсю в Германии, муж бросил ее справляться одну, несмотря на то, что последние месяцы беременности у нее были сложнейшими. 

Оперная дива уверяет, что она предпринимала огромное количество попыток наладить отношения с Тюриным. Однако, разногласия и перепалки в семье начались уже спустя несколько недель после ее возвращения в Россию. Однажды она даже сбежала из дома с детьми. 

Как рассказывает Максакова, бывший муж пытается досадить ей самым мерзким способом – он делает все, чтобы дети не общались с матерью. Певице очень тяжело ощущать холод черствость в свою сторону от самых дорогих людей. Еще хуже, что она вынуждена буквально выпрашивать у детей общение.

Тем не менее, оперная дива готова стерпеть все унижения. Она будет идти до конца, лишь бы воссоединиться с детьми, ведь она их очень любит. 

"Тюрин ничем не может мне досадить и пользуется такими рычагами. Но я воспринимаю это спокойно. И буду добиваться их расположения", – заявляет Максакова.

Певица верит, что в итоге победа будет за ней. 

Напомним, у Марии Максаковой также непростые отношения с матерью. Недавно певица поделилась с Борисом Корчевниковым в шоу "Судьба человека", что мама всегда была для нее эталоном, на который она смотрела с восхищением. Оперная дива всячески пытается помириться с родным человеком, но с каждым разом ее надежды все больше тают. 

Анна АГАБАБОВА

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