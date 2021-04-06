Не только нос: у экс-жены Аршавина начало гнить тело

Не только нос: у экс-жены Аршавина начало гнить тело
Кадр из передачи "Прямой эфир": www.youtube.com
Состояние знаменитости продолжает ухудшаться

За последние месяцы Алиса Казьмина стала настоящей суперзвездой. Однако повод для этого весьма трагический – бывшая супруга Андрея Аршавина переживает очень тяжелые времена, ее здоровье подорвано. Совсем недавно женщина находилась на грани между жизнью и смертью, а сейчас из-за пролежней не может встать с постели.

Преданные поклонники стараются поддерживать журналистку и постоянно интересуются об изменениях в ее состоянии. Алиса держит связь с фанатами – периодически делится личными переживаниями и рассказывает подробности заболевания. В комментариях под последним постом на странице в "Инстаграм" Казьмина призналась, что ее ноги поразили пролежни. При этом гниющая плоть воспалилась, и теперь бывшая возлюбленная именитого футболиста даже не может ходить без помощи других людей.

Пользователи Сети как могут поддерживают несчастную знаменитость.

"Здоровья Вам, не унывайте, все будет хорошо", "Алиса, вернулась. Выздоравливай!", "Желаю скорейшего выздоровления!!! Все будет хорошо!!!", "Алиса, берегите себя и маму, выше нос и остальные сами потянутся", "Выздоравливайте! Как бы ни было, главное – это детки, мы счастливы, когда видим их счастливыми", – пишут неравнодушные россияне.

К слову, недавно Алиса поведала ужасающие подробности расставания с футболистом. Бывшая жена во всеуслышание заклеймила спортсмена "нелюдью и поганью".

Ольга ФЕДОРОВА

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