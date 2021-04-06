Знаменитость считает, что актриса серьезно настроена на выздоровление

Уже более 2 лет актриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелейшим недугом. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" не выходит на связь со своими коллегами, которые искренне переживают за нее. Например, заслуженная артистка России Наталья Бондарчук уверена, что Заворотнюк сможет победить болезнь и вернется к привычной жизни.

Недавно у "главной няни страны" был юбилей, артистке исполнилось 50 лет. По мнению Натальи Бондарчук, сейчас поздравления Заоротнюк не нужны. Лучше дождаться, когда актриса полностью поправится.

"А я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход. Она преодолевает одно за другим – у нее такой настрой, который поддерживает ее семья: муж Петр, дети, а также врачи – что очень важно", – заявила Бондарчук в эфире шоу "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.



Бондарчук уверена, что Заворотнюк справится с недугом, поскольку она уже преодолевает трудности. Кроме того, у актрисы мощная поддержка в лице близких и врачей, которые настраивают ее только на победу.

Обычно близкие Заворотнюк предпочитают не распространяться о болезни звезды. Однако по случаю юбилея актрисы они решили выйти с поклонниками актрисы на связь. Родные Заворотнюк поблагодарили всех за теплоту, любовь и поддержку.

Также дочь актрисы Анна у себя на странице в социальной сети "Инстаграм" призвала подписчиков коллективно помолиться и пожелать ее маме здоровья.