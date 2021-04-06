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Музыкальная премия "Жара", которая состоялась в минувшие выходные, не обошлась без скандалов. Вот уже несколько дней в Сети не утихают обсуждения перепалки, которая произошла между Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак. Певица, которая до этого никак не комментировала ситуацию, решила прервать молчание.
Бузова появилась на премьере мультипликационного блокбастера "100% Волк". Журналисты тут же засыпали телеведущую вопросами о случившемся на премии.
"Ей нужно поучиться такому понятию, как женская солидарность",
– коротко отметила теледива, добавив, что считает Собчак шикарной женщиной.
Оля, которая принимала участие в создании мультфильма, также рассказала, что озвучивает отрицательного персонажа. Ее герою приходилось ловить собак и делать их них изделия. Работа далась ей непросто, потому что иногда возникали определенные трудности с озвучкой, пишет "Телепрограмма".
Напомним, что в минувшее воскресенье Собчак довела Бузову до слез. Блондинка несколько раз весьма жестко подколола свою соведущую. После очередного вопроса про бывшего возлюбленного, Ольга не выдержала и в слезах скрылась за кулисами музыкальной премии.
Сама телеведущая произошедшее никак не комментировала.
Кстати, журналистка чуть не оказалась в центре еще одного скандала. Одна из звезд отечественной эстрады появилась на красной дорожке в таком же платье, как у Ксении.
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