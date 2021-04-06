Бузова высказалась о Собчак после конфликта

Бузова высказалась о Собчак после конфликта
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ведущая "Дома-2" отметила, что считает свою коллегу шикарной женщиной

Музыкальная премия "Жара", которая состоялась в минувшие выходные, не обошлась без скандалов. Вот уже несколько дней в Сети не утихают обсуждения перепалки, которая произошла между Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак. Певица, которая до этого никак не комментировала ситуацию, решила прервать молчание. 

Бузова появилась на премьере мультипликационного блокбастера "100% Волк".  Журналисты тут же засыпали телеведущую вопросами о случившемся на премии.

"Ей нужно поучиться такому понятию, как женская солидарность", 

– коротко отметила теледива, добавив, что считает Собчак шикарной женщиной. 

Оля, которая принимала участие в создании мультфильма, также рассказала, что озвучивает отрицательного персонажа. Ее герою приходилось ловить собак и делать их них изделия. Работа далась ей непросто, потому что иногда возникали определенные трудности с озвучкой, пишет "Телепрограмма". 

Напомним, что в минувшее воскресенье Собчак довела Бузову до слез. Блондинка несколько раз весьма жестко подколола свою соведущую. После очередного вопроса про бывшего возлюбленного, Ольга не выдержала и в слезах скрылась за кулисами музыкальной премии. 

Сама телеведущая произошедшее никак не комментировала. 

Кстати, журналистка чуть не оказалась в центре еще одного скандала. Одна из звезд отечественной эстрады появилась на красной дорожке в таком же платье, как у Ксении. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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