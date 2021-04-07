Телеведущей пришлось обратиться в больницу

На личной инстаграм-странице Ксения Бородина рассказала, что ей стало плохо после посещения МХАТа. Звезда "Дома-2" вместе с подругой смотрела спектакль Ренаты Литвиновой, и в какой-то момент прозвучал выстрел. Неожиданный резкий звук сильно напугал телеведущую, что отразилось на ее состоянии.

По словам Ксении, выстрел был частью сценария.

"Оказалось, так надо, это часть сценария, но возраст, видно, дает о себе знать", – отметила Бородина.

Спустя 15 минут после инцидента у знаменитости заболело в груди. По возвращении домой неприятные ощущения не прошли. Ксения испугалась, что у нее обнаружились проблемы с сердцем. Еще одним предположительным диагнозом была невралгия, передает "Пятый канал".

"Всю ночь схватывало, утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхо сердца, к неврологу", – сообщила телеведущая.

Ультразвуковое исследование не выявило никаких проблем. Однако врачи диагностировали у звезды телестройки невралгию. Бородиной прописали необходимые лекарства, а также назначили сеансы массажа.

Ксения до сих пор в шоке от того, как обычный поход в театр мог обернуться для нее проблемами со здоровьем. Знаменитость добавила – она всегда старается избегать занятий, вызывающих сильный выброс адреналина. Так, телеведущая не смотрит фильмов ужасов, не ходит на аттракционы и не прыгает с парашютом.

Поклонники Бородиной пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали беречь себя. Ведь уже некоторое время ходят слухи, что Ксения находится в интересном положении. Если эта информация окажется правдой, то она станет мамой в третий раз. Примечательно, что супруг Бородиной Курбан Омаров утвердительно ответил на вопрос о беременности жены, однако не все фанаты поверили в это.