Артисты стараются не контактировать между собой, заявил он

Уход Марины Кравец из шоу "Маска" спровоцировал новую волну скандалов. Многие телезрители полагают, что юмористка явно не заслуживала подобного отношения. Мнение поклонников сводилось к тому, что Кравец могла дать фору Единогорогу, которого Киркоров решил оставить ради своих детей. Подобные страсти не утихают и за кулисами.

Конспирология сохраняется даже во время съемок шоу. Участники в основном пересекаются друг с другом лишь тогда, когда находятся в образе. Таким образом, никто из выступающих понятия не имеет, кто прячется за той или иной маской – организаторы позаботились, чтобы все гримерные находились в разных частях съемочной площадки.

К примеру, Кравец только по телевизору смогла узнать, что Розовую Пантеру сыграла Бузова. Так же Стоянов смог выяснить, что за Пингвином пряталась Азиза. За кулисами же участники могут видеться – до или после самого выступления.

Иногда артисты шоу пересекаются в лифте, однако в этот момент между ними возникает повисшее молчание. Иногда же ситуация просто доходит до абсурда: если кто-то попытается поприветствовать знакомого, последний отворачивается.

"Особенно неприветливые в проекте девушки – они боятся, что их разгадают, поэтому ни с кем не идут на контакт", – приводит "Собеседник" заявление источника, знакомого с закулисной ситуацией "Маски".

Не так давно телезрители попытались отгадать героя Неваляшки, появившейся в одном из недавних выпусков "Маски". Кто-то предположил, что под нее "спрятали" Юрия Гальцева, многие выразили уверенность, что Неваляшку сыграл певец Стас Пьеха.