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Уход Марины Кравец из шоу "Маска" спровоцировал новую волну скандалов. Многие телезрители полагают, что юмористка явно не заслуживала подобного отношения. Мнение поклонников сводилось к тому, что Кравец могла дать фору Единогорогу, которого Киркоров решил оставить ради своих детей. Подобные страсти не утихают и за кулисами.
Конспирология сохраняется даже во время съемок шоу. Участники в основном пересекаются друг с другом лишь тогда, когда находятся в образе. Таким образом, никто из выступающих понятия не имеет, кто прячется за той или иной маской – организаторы позаботились, чтобы все гримерные находились в разных частях съемочной площадки.
К примеру, Кравец только по телевизору смогла узнать, что Розовую Пантеру сыграла Бузова. Так же Стоянов смог выяснить, что за Пингвином пряталась Азиза. За кулисами же участники могут видеться – до или после самого выступления.
Иногда артисты шоу пересекаются в лифте, однако в этот момент между ними возникает повисшее молчание. Иногда же ситуация просто доходит до абсурда: если кто-то попытается поприветствовать знакомого, последний отворачивается.
"Особенно неприветливые в проекте девушки – они боятся, что их разгадают, поэтому ни с кем не идут на контакт", – приводит "Собеседник" заявление источника, знакомого с закулисной ситуацией "Маски".
Не так давно телезрители попытались отгадать героя Неваляшки, появившейся в одном из недавних выпусков "Маски". Кто-то предположил, что под нее "спрятали" Юрия Гальцева, многие выразили уверенность, что Неваляшку сыграл певец Стас Пьеха.
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