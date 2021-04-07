Зачем Буряце сыграл свадьбу с Дрожжиной в колонии

Зачем Буряце сыграл свадьбу с Дрожжиной в колонии
Наталья Дрожжина. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина использвал свою соседку по дому для собственных целей

Не так давно стало известно о том, что до Михаила Цивина Наталья Дрожжина состояла в браке с цыганским бароном Борисом Буряце. Полковник милиции Игорь Васильев, который расследовал дело, подозреваемым в котором проходил именно бывший избранник актрисы, рассказал, по какой причине пара узаконила отношения.

Дело в том, что Дрожжина и Буряце сыграли свадьбу, когда Борис Иванович уже находился в тюрьме. Он отбывал срок в красноярской колонии.

"На зоне Буряце работал скромным библиотекарем. Но свадьбу, по рассказам начальника лагеря, играли широко, ни в чем себе не отказывая", - отметил Васильев.

По словам полковника милиции, брак нужен был барону для того, чтобы иметь связь с внешним миром. Ведь, имея статус законной супруги, Дрожжина могла навещать избранника и сообщать ему о том, что происходит за стенами исправительного учреждения, передает "Комсомольская Правда".

Тем более, Буряце доверял артистке. До свадьбы Борис Иванович и Наталья Георгиевна были соседями по дому.

Примечательно, что нынешний муж Дрожжиной Михаил Цивин всячески отрицает связь супруги с криминальным авторитетом. Однако, как рассказал Васильев, доказательства имеются у симферопольского суда.

Ранее стало известно о том, что суд отказался приглашать на заседание по делу Баталовых Дрожжину и Цивина. Напомним, пару подозревают в присвоении имущества покойной звезды кинокартины Москва слезам не верит. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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