Шепелев выбросил полученные от родителей Фриске подарки для сына

Шепелев выбросил полученные от родителей Фриске подарки для сына
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущий не дает наследнику пообщаться с родными даже в день рождения

Сегодня, 7 апреля, сыну покойной Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполняется 8 лет. Накануне отец певицы, Владимир Борисович, с сожалением рассказал о том, что он не сможет поздравить внука с праздником.

Напомним, после смерти Жанны Платон остался жить с отцом. Телеведущий запретил наследнику общаться с бабушкой и дедушкой по линии супруги.

Владимир Борисович заявил – он не имеет представлений о том, где сейчас находится мальчик.

"Я не могу даже в Интернете написать поздравление – Шепелев ему ничего не разрешает", – отметил родитель артистки.

По его мнению, причина кроется в страхе телеведущего – мол, он боится, что после разговора или встречи с родными Платон не захочет жить с ним.

Отец исполнительницы хита "А на море белый песок" сообщил, что в прошлые годы он вместе с женой Ольгой Владимировной передавал поздравления через младшую дочь Наталью. Их сестра знаменитости публиковала в личном микроблоге.

Владимир Борисович признался – он не знает, что можно подарить Платону. Родитель Жанны не в курсе, чем увлекается ребенок, ведь связи с ним нет.

Он рассказал, что раньше покупал в подарок для внука игрушки и музыкальные инструменты, передает BLITZ+.

"А Шепелев ему не дарил ничего! А все наши подарки он повыбрасывал!" – пожаловался Фриске-старший. 

Ранее телеведущий сообщил, как он готовится ко дню рождения наследника. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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